На мосту Королевы Луизы в Советске введут реверсивное движение

11 Июль 2020 2020-07-11T12:18:29+03:00

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На мосту Королевы Луизы в Советске ограничат движение из-за ремонта деформационного шва. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

С понедельника, 13 июля планируется попеременное перекрытие полос проезжей части моста. С 8 до 20 часов на мосту будет вводиться реверсивное движение автомобильного транспорта с ручным регулированием.

«Работы будут производиться в соответствии с утвержденными схемами организации дорожного движения. В районе места производства работ сотрудники подрядной организации установят временные дорожные знаки», - сообщили в компании.

Работы продлятся до 18 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU