На мосту Королевы Луизы в Советске введут реверсивное движение
На мосту Королевы Луизы в Советске ограничат движение из-за ремонта деформационного шва. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
С понедельника, 13 июля планируется попеременное перекрытие полос проезжей части моста. С 8 до 20 часов на мосту будет вводиться реверсивное движение автомобильного транспорта с ручным регулированием.
«Работы будут производиться в соответствии с утвержденными схемами организации дорожного движения. В районе места производства работ сотрудники подрядной организации установят временные дорожные знаки», - сообщили в компании.
Работы продлятся до 18 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU