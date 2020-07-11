2020-07-11T12:18:29+03:00
Общество

На мосту Королевы Луизы в Советске введут реверсивное движение

Движение будет ограничено из-за ремонтных работ
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На мосту Королевы Луизы в Советске ограничат движение из-за ремонта деформационного шва. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

С понедельника, 13 июля планируется попеременное перекрытие полос проезжей части моста. С 8 до 20 часов на мосту будет вводиться реверсивное движение автомобильного транспорта с ручным регулированием.

«Работы будут производиться в соответствии с утвержденными схемами организации дорожного движения. В районе места производства работ сотрудники подрядной организации установят временные дорожные знаки», - сообщили в компании.

Работы продлятся до 18 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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