2020-07-11T13:55:36+03:00
Общество

Мошенники убедили калининградку отдать им 370 тыс рублей

Женщина весь день через банкоматы осуществляла переводы на счета, привязанные к номерам злоумышленникам
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жительница Советска лишилась крупной суммы денег после общения с телефонными мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленники представились сотрудниками службы безопасности банка и стали убеждать пенсионерку, что перевод необходим для защиты ее сбережений. Якобы неизвестные пытаются получить доступ к ее счету и единственный способ защитить средства – это спрятать их на временные счета.

«Пенсионерка сначала действительно не верила злоумышленникам. Она даже сходила в свой банк, чтобы проверить, действительно ли кто-то пытается украсть ее деньги. Там женщину заверили, что сбережения в безопасности, а также предупредили, что звонившие ей люди являются мошенниками и настоятельно рекомендовали прекратить с ними общение», - отметили в пресс-службе УМВД.

Однако женщина не вняла убеждений настоящих банковских работников, а все-таки поддалась уговорам мошенников. Она сняла с карты 370 тысяч и весь день через банкоматы осуществляла переводы на счета, привязанные к номерам мобильных телефонов, принадлежащих мошенникам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Сейчас оперативники устанавливают все обстоятельства и разыскивают подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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