2020-07-11T15:35:17+03:00
Общество

В Калининграде осудили директора турфирмы за мошенничество на 3 млн рублей

Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы
Виктор Сергеев
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В Калининграде осудили директора турфирмы, которая похитила деньги клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

В 2017 году 20 туристов купили в турфирме путевки, однако, когда они прилетели на отдых, им сообщали, что пребывание в гостиницах не оплачено или не забронировано. Всего она присвоила более 3 млн рублей.

Суд признал ее виновной в мошенничестве и приговорил ее к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако ее наказание было отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста, то есть до августа 2030 года

Кроме того, суд признал право потерпевших туристов на компенсацию причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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