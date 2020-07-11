В Калининграде начали создавать места накопления крупногабаритных отходов
Главы муниципалитетов должны в ближайшее время определиться с местами размещения площадок для накопления крупногабаритных отходов. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве заявил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.
Сегодня такие площадки уже созданы в Московском и Ленинградском районах Калининграда, также одна планируется в Центральном районе.
«Организация мест накопления таких отходов позволит значительно улучшить санитарное состояние и внешний облик города», – сказал министр, добавив, что транспортировщики сами готовы создавать такие площадки.
ИСТОЧНИК KP.RU