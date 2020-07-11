В Калининградской области организуют несколько слипов для рыбаков

11 Июль 2020 2020-07-11T16:32:25+03:00

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Региональные власти проработали несколько вариантов размещения слипов для маломерных судов после закрытия слипа в районе Филинской бухты. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проекты будут реализованы в поселке Куликово под Зеленоградском и в Пионерском. Активную работу по разработке спуска ведет администрация Светлого.

«Экспертом по безопасности мореплавания, мастером «Прибалтийского судостроительного техникума» Фаимом Сахиповым предложен еще один альтернативный вариант с использованием карьерной цепи возле поселка Янтарного», - отметили в правительстве, добавив, что также будет рассмотрена возможности организации спуска в Балтийском городском округе.

«Работа будет вестись поэтапно. К моменту ограничения доступности неофициального слипа в Филинской бухте нашим рыбакам должны быть обустроены новые безопасные слипы со всеми удобствами – подъездными путями, парковками, зоной отдыха. Первыми предлагаю спроектировать слипы в Пионерском и Куликово, далее уже будем рассматривать другие варианты», – сказал губернатор Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU