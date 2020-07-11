2020-07-11T18:24:24+03:00
Общество

Калининградцев приглашают на бесплатные тренировки по теннису

Тренировки будут проходить по воскресным дням два раза в месяц по два часа с 17.00 до 19.00 по предварительной записи
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде с июля по декабрь будут проходить бесплатные тренировки по теннису под руководством профессиональных тренеров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Тренировки будут проходить на теннисных кортах «Корона» (ул. Суворова д. 56) по воскресным дням два раза в месяц по два часа с 17.00 до 19.00 по предварительной записи.

«Всем участникам тренировок будет предоставлен инвентарь (ракетка, мяч). Группы будут формироваться по возрастам для наиболее комфортного и благоприятного взаимодействия участников, в первую очередь из числа лиц впервые подавших заявку», - добавили в горадминистрации.

Подробная информация о реализации проекта размещена на сайте http://www.tennis-kgd.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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