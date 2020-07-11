В Калининграде у медработника выявили коронавирус

11 Июль 2020 2020-07-11T16:51:14+03:00

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В Калининградской области за сутки выявлено 14 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Три случая выявлены активно при обследовании лиц, контактирующих с заболевшими коронавирусом. Еще один случай коронавируса выявлен при плановом обследовании медицинского сотрудника.

У десяти заболевших были клинические симптомы, у двоих из них диагностирована пневмония.

Всего в регионе подтверждено 2605 случаев заболевания, 42 человека умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU