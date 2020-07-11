В Калининграде у медработника выявили коронавирус
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Калининградской области за сутки выявлено 14 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Три случая выявлены активно при обследовании лиц, контактирующих с заболевшими коронавирусом. Еще один случай коронавируса выявлен при плановом обследовании медицинского сотрудника.
У десяти заболевших были клинические симптомы, у двоих из них диагностирована пневмония.
Всего в регионе подтверждено 2605 случаев заболевания, 42 человека умерли.
ИСТОЧНИК KP.RU