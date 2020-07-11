2020-07-11T17:31:34+03:00
Общество

МЧС разрешило купаться в бассейне с минеральной водой в Славске

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: vk.com
Изменить размер текста:

В бассейне с минеральной водой в Славске разрешено купаться. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

«Вчера администрацией округа было получено заключение Центра ГИМС (управление) ГУ МЧС России по Калининградской области о готовности открытого бассейна с минеральной водой к купанию. Ждем всех в гости». – говорится в сообщении администрации Славска.

Бассейн наполняется минеральной водой из подземного источника. Долгие годы он находился в крайне запущенном состоянии и не использовался. В 2018 году бассейн почистили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградцев приглашают на бесплатные тренировки по теннису
МЧС разрешило купаться в бассейне с минеральной водой в Славске
В Калининграде у медработника выявили коронавирус
В Калининградской области организуют несколько слипов для рыбаков
В Калининграде осудили директора турфирмы за мошенничество на 3 млн рублей
Калининградским компаниям возместят расходы на временных работников
В Калининграде начали создавать места накопления крупногабаритных отходов
Мошенники убедили калининградку отдать им 370 тыс рублей
Калининградцу грозит срок за незаконную рубку четырех деревьев
В Полесске горел замок Лабиау
На мосту Королевы Луизы в Советске введут реверсивное движение
На Мамоновском шоссе произошло тройное ДТП
В Калининграде умерла 38-летняя женщина с коронавирусом
В Калининграде выявили 14 новых случаев коронавируса
В Багратионовском районе обнаружили авиабомбу времен войны
Парусник «Седов» отправляется в плавание по Японскому морю
Аэродром «Девау» хотят превратить в площадку для стритрейсинга
Астрофизик рассказал, как и когда можно увидеть комету F3 в небе над Калининградом
На Голубых озерах после ДТП один водитель ударил ножом другого
В Гвардейском районе в лесу заблудилась женщина
Еще 30 миллионов: На стоимость лекарства для Миланы Семеньковой начислили НДС
В «Ростелекоме» рассказали, как технология 5G поможет развитию российской экономики
В Калининграде закрывается сквозной проезд по улице Половца
В Калининграде в субботу открываются бассейны и библиотеки
В Калининграде сбили пенсионерку и девушку на самокате