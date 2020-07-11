МЧС разрешило купаться в бассейне с минеральной водой в Славске
.Фото: vk.com
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В бассейне с минеральной водой в Славске разрешено купаться. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».
«Вчера администрацией округа было получено заключение Центра ГИМС (управление) ГУ МЧС России по Калининградской области о готовности открытого бассейна с минеральной водой к купанию. Ждем всех в гости». – говорится в сообщении администрации Славска.
Бассейн наполняется минеральной водой из подземного источника. Долгие годы он находился в крайне запущенном состоянии и не использовался. В 2018 году бассейн почистили.
ИСТОЧНИК KP.RU