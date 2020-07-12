2020-07-12T10:05:59+03:00
Происшествия

В Калининграде разыскивают мужчину, платившего в магазине чужой банковской картой

Последнюю оплату он совершил на Московском проспекте
Иван МАРКОВ
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Злоумышленник, плативший чужой банковской картойЗлоумышленник, плативший чужой банковской картойФото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде разыскивают очередного мужчину, оплачивавшего в магазине свои покупки чужой банковской картой. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, «неустановленный мужчина, подозреваемый в краже денежных средств с банковской карты, расплатился в магазине на Московском проспекте».

Если вам знаком человек с фото, сделанного камерой наблюдения, то просим вас сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 554-502, 8 (4012) 554-503 (дежурная часть), 89004153013 или 02.

Напомним, ранее в УМВД сообщали, что еще один калининградец расплачивался чужой банковской картой в течение 10 дней, за что был осужден по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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