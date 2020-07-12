2020-07-12T10:52:05+03:00
Происшествия

«Все смотрели, как режет заживо» Под Калининградом произошла автомобильная погоня с последующим нападением одного водителя на другого

После нескольких ударов ножом в драку вмешалась женщина-полицейский с электрошокером
Иван МАРКОВ
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Автомобиль жертвы нападенияАвтомобиль жертвы нападенияФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Под Калининградом, неподалеку от микрорайона Прибрежный, произошла погоня с последующим нападением с ножом одного автомобилиста на другого. Как сообщают очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, все случилось 10 июля.

- Очевидцы пишут, что один из участников происшествия своим автомобилем столкнул с дороги автомобиль другого водителя, затем разбил лобовое стекло преследуемого автомобиля, после чего начал наносить водителю удары ножом, - пишет администрация сообщества. - Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не вмешалась сотрудница полиции, которая проезжала мимо.

Однако в комментариях очевидица нападения Анастасия Сурта уточняет, что девушка в форме около пяти минут консультировалась с кем-то по телефону, прежде чем вмешаться в конфликт. До этого несколько человек безуспешно пытались остановить агрессора.

- Там руками было сложно его остановить, - пишет Сурта. - Нападающий с ножом был бешенстве. Муж подошел, но не смог. Никто не смог его остановить. Все смотрели, как режет заживо.

Далее Сурта сообщила, что жертве нападения удалось выжить, а другие свидетели сообщили, что у женщины-полицейского был не пистолет, а электрошокер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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