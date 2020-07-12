В Калининградской области за сутки выявлено 10 случаев коронавирусной инфекции

12 Июль 2020 2020-07-12T11:50:47+03:00

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В Калининграде за сутки подтверждено еще 10 случаев коронавируса. Об это сообщает региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Всего к 12 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 101 721 человек, из них выявлено 2 615 случаев заражения (1 809 человек выздоровели), умерли 43, остаются под медицинским наблюдением 499 человек, в том числе 38 в условиях обсерватора.

Напомним, в регионе сохраняется необходимость ношения масок в магазинах и других общественных помещениях и транспорте. Также Антон Алиханов принял решение продлить до 24 июля режим самоизоляции для пожилых жителей области.

ИСТОЧНИК KP.RU