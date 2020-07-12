В Калининграде от коронавируса умер 70-летний мужчина

12 Июль 2020 2020-07-12T12:08:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде увеличилось количество летальных исходов от коронавируса. Как сообщает региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией, 43-й жертвой стал 70-летний мужчина, у которого болезнь перетекла в тяжелую пневмонию, которая протекала на фоне хронического сердечно-сосудистого и гастроэнтерологического заболеваний.

Среди 10 новых подтвержденных случаев два выявлены активно без клинических проявлений. Инициатором одного лабораторного обследования с положительным результатом был работодатель, отправивший сотрудника сдавать анализ при возвращении из отпуска. И еще один случай был выявлен при оформлении на плановую госпитализацию в стационар.

Восемь заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, в том числе у одного диагностирована тяжелая форма пневмонии.

ИСТОЧНИК KP.RU