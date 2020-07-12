В Калининграде коронавирусом заболел годовалый ребенок приехавших на отдых туристов
В Калининграде среди десяти заболевших коронавирусом за сутки есть годовалый ребенок из семьи, приехавшей в Калининград на отдых. Как сообщает региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией младенец госпитализирован вместе с мамой, а папа теперь будет находиться на изоляции под медицинским наблюдением.
Напомним, что к 12 июля в регионе выявлено 2 615 случаев заражения (1 809 человек выздоровели), умерли 43, остаются под медицинским наблюдением 499 человек, в том числе 38 в условиях обсерватора. Последней жертвой коронавируса стал 70-летний мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU