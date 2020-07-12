В Калининграде коронавирусом заболел годовалый ребенок приехавших на отдых туристов

12 Июль 2020 2020-07-12T12:23:52+03:00

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В Калининграде среди десяти заболевших коронавирусом за сутки есть годовалый ребенок из семьи, приехавшей в Калининград на отдых. Как сообщает региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией младенец госпитализирован вместе с мамой, а папа теперь будет находиться на изоляции под медицинским наблюдением.

Напомним, что к 12 июля в регионе выявлено 2 615 случаев заражения (1 809 человек выздоровели), умерли 43, остаются под медицинским наблюдением 499 человек, в том числе 38 в условиях обсерватора. Последней жертвой коронавируса стал 70-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU