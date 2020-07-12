2020-07-12T12:46:42+03:00
Происшествия

В Калининграде объявлен в розыск водитель «Линкольна», по вине которого в ДТП пострадал человек

Авария произошла в субботу на улице Двинской
Иван МАРКОВ
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Место аварииМесто аварииФото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В субботу 11 июля в Калининградской области зарегистрировано всего одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Авария, как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, произошла в 17 часов 50 минут на улице Двинской.

- Неустановленный водитель, управляя автомобилем «Линкольн», следовал по улице Двинской, и при выезде на окружную дорогу в направлении улицы Аллее Смелых допустил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем «Киа» под управлением 31-летнего водителя, - сообщает подробности ДТП пресс-служба ведомства. - В результате пострадал водитель автомобиля «Киа».

При этом, водитель автомобиля «Линкольн» скрылся с места происшествия, и сейчас ведется его розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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