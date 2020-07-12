2020-07-12T14:53:38+03:00
Общество

В Калининграде у недавно отремонтированного памятника архитектуры посыпалась лепнина

Ранее подрядчик сообщал о замене старинного декора у дома №53-61 на улице Комсомольской на новый
Иван МАРКОВ
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Отлетевший элемент над 55-м подъездомОтлетевший элемент над 55-м подъездомФото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде начала осыпаться лепнина с дома №53-61 на улице Комсомольской. Часть фасадного декора отвалилась с балкона 55-го подъезда. При этом, ремонт здания-памятника проходил относительно недавно – осенью 2018 года.

Напомним, 19 января 2018 года компания «Мириам» выиграла аукцион на капремонт более десятка домов на улицах Комсомольской, Красной, Кутузова, Пугачева, Чернышевского, Коммунальной, Карла Маркса, Чайковского, а также на проспекте Мира и Каштановой аллее, предложив минимальную цену - 29 359 405 рублей. Работы в доме 53-61 на улице Комсомольской, судя по паспорту объекта, начались 12 июля того же года, закончиться они должны были 10 октября, но подрядчик сорвал сроки.

В процессе ремонта рабочие разбили старую лепнину, заменив ее на новую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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