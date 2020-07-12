На выезде из аэропорта «Храброво» такси с пассажирами разрезало отбойником

12 Июль 2020 2020-07-12T16:16:46+03:00

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В воскресенье 12 июля, в 10:40, на выезде из аэропорта «Храброво» произошло страшное ДТП с участием такси – автомобиль влетел в отбойник, в результате ему буквально срезало капот и крышу. Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, за рулем такси находился 60-летний водитель, который не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение. Мужчина получил травмы, его зажало в водительском кресле, и понадобилась помощь спасателей для его вызволения.

Кроме того, в авто находились пассажиры: мужчина, женщина и их семилетний ребенок. По предварительной информации, они не пострадали. Водитель же был отправлен спасателями на «скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU