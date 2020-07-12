2020-07-12T18:05:26+03:00
Общество

Организатор КаZантипа похвалил холодную воду Балтики и «вонючий водопровод» Янтарного

Никита Маршунок объявил, что снял в поселке-курорте дом на все лето и собирается купить там дом
Иван МАРКОВ
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9 июля мэр Янтарного Алексей Заливатский отметился в своем фейсбуке постом, в котором сообщил об очередной волне критики в том числе из-за возможности проведения на пляже вечеринок организатором КаZантипа Никитой Маршунком. В том же сообщении Заливатский отметил, что основными приоритетами для администрации Янтарного были и остаются: «реконструкция системы водоснабжения и строительство нормальных очистных сооружений, ремонт дорог и обеспечение безопасности жителей, улучшение здравоохранения».

В комментариях тут же появился Никита Маршунок, который признался, что действительно снял со своей семьей дом на все лето.

- Мне и моим двум малышам здесь нравится, - написал он. - Нам нравится и холодная вода, и вонючий водопровод, и пронизывающий ветер, и россыпи янтаря в прибое. И конечно мы будем возвращаться, будем гонять на кайте и, скорее всего, купим здесь дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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