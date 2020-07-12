Калининградский велосипедист пытался нелегально пересечь границу с Польшей

12 Июль 2020 2020-07-12T19:02:14+03:00

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Границы с Польшей и Литвой все еще закрыты, а калининградцы хотят путешествовать. Желание одного такого «путешественника» было настолько сильным, что его задержали сотрудники пограничного пункта в Безледах.

Как сообщает сайт польского культурного центра в Калининграде со ссылкой на пресс-службу польской пограничной службы, россиянин пересек границу в запрещенном месте.

- Инцидент произошел 9 июля незадолго до 3 часов ночи в районе дежурной части пограничного поста в Безледах. Целью жителя Калининградской области стала одна из стран ЕС, - поясняет издание. - 24-летний мужчина уже передан российским спецслужбам.

Незадолго до поимки российская сторона проинформировала польскую пограничную службу о срабатывании сигнальных устройств, и к месту двинулись усиленные патрули.

Вскоре выяснилось, что калининградец в район границы приехал на велосипеде. В ходе встречи российских и польских пограничников мужчина был передан российским спецслужбам.

ИСТОЧНИК KP.RU