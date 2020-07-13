На Балтийской косе сгорел автомобиль без номеров

13 Июль 2020 2020-07-13T08:33:31+03:00

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В минувшее воскресенье, 12 июля, на Балтийской косе сгорел автомобиль. Пожар случился в 20:15.

По сообщению пресс-службы МЧС России по Калининградской области, выгорел легковой автомобиль без государственных номерных знаков. О пострадавших не сообщается. Для ликвидации пожара привлекался расчет пожарной команды «Коса» в составе 4 человек и 1 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU