На Балтийской косе сгорел автомобиль без номеров
В тушении пожара участвовали 4 человека
Пожар случился на Балтийской косе.Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувшее воскресенье, 12 июля, на Балтийской косе сгорел автомобиль. Пожар случился в 20:15.
По сообщению пресс-службы МЧС России по Калининградской области, выгорел легковой автомобиль без государственных номерных знаков. О пострадавших не сообщается. Для ликвидации пожара привлекался расчет пожарной команды «Коса» в составе 4 человек и 1 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU