Калининградская областная научная библиотека объявила об открытии читального зала

13 Июль 2020 2020-07-13T08:52:04+03:00

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Сегодня, в понедельник, 13 июля, в Калининградской областной научной библиотеке откроет двери зал электронных ресурсов, где читатели смогут поработать с базами данных и периодикой. А читальный зал для индивидуальной работы расположится на четвертом этаже библиотеки. Об этом говорится на сайте учреждения.

Столы и стулья расставлены на безопасном расстоянии. Количество посадочных мест ограничено.

«Получить новую книгу и периодические издания и на абонементе, и в читальном зале читатели смогут исключительно по предзаказу. Заказать литературу можно на сайте научной библиотеки, кликнув на кнопку «Заказать книгу», а также по телефону 8(4012)93-56-72 или по электронной почте ibo@lib39.ru. Там же можно будет заказать место в читальном зале электронных ресурсов на определенное время», - отмечают в библиотеке.

При визите в библиотеку каждому читателю необходимо использовать средства индивидуальной защиты – маску и перчатки. Обслуживаться будут читатели без внешних признаков заболевания.

Напомним, вместе с читальными залами библиотек в Калининградской области открылись бассейны. А вот кинотеатры (за исключением автомобильных) по-прежнему закрыты – их работа ориентировочно возобновится 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU