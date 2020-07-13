На трассе Калининград-Балтийск спасли человека, пострадавшего в ДТП
Авария случилась вечером в воскресенье
.Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
Изменить размер текста:
В минувшее воскресенье, 12 июля, на автомобильной дороге «Калининград - Балтийск» произошло ДТП, в котором не обошлось без пострадавших.
В районе 23:00 со стороны Балтийска в направлении Калининграда двигался автомобиль, водитель которого, по предварительной информации, не справился с управлением и допустил столкновение.
На место выезжал расчет пожарно-спасательной части в составе 4 человек и 1 единицы техники. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, был спасен один человек.
Подробности произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU