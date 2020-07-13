На трассе Калининград-Балтийск спасли человека, пострадавшего в ДТП

13 Июль 2020 2020-07-13T09:21:22+03:00

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В минувшее воскресенье, 12 июля, на автомобильной дороге «Калининград - Балтийск» произошло ДТП, в котором не обошлось без пострадавших.

В районе 23:00 со стороны Балтийска в направлении Калининграда двигался автомобиль, водитель которого, по предварительной информации, не справился с управлением и допустил столкновение.

На место выезжал расчет пожарно-спасательной части в составе 4 человек и 1 единицы техники. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, был спасен один человек.

Подробности произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU