Министр туризма: Калининградский загар держится два года
О невероятной стойкости и красоте загара, полученного в Калининградской области, высказался региональный министр по туризму и культуре Андрей Ермак.
- Калининградский загар держится два года, - сказал Андрей Ермак в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».
Он отметил, что сам загорал исключительно на побережье Балтийского моря.
- В Калининграде хорошая погода и теплое море – это бонус за хорошее поведение. Так мы говорим туристам. Действительно, хорошая погода у нас – это дело случая. Зато если уж повезло с погодой, то не забудете ее никогда, - сказал министр.
ИСТОЧНИК KP.RU