2020-07-13T10:23:24+03:00
Общество

Министр туризма: Калининградский загар держится два года

Андрей Ермак признался, что сам загорал на побережье Балтики
Александр КАТЕРУША
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Андрей Ермак признался, что сам загорал на побережье Балтики.Андрей Ермак признался, что сам загорал на побережье Балтики.Фото: Александр КАТЕРУША
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О невероятной стойкости и красоте загара, полученного в Калининградской области, высказался региональный министр по туризму и культуре Андрей Ермак.

- Калининградский загар держится два года, - сказал Андрей Ермак в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что сам загорал исключительно на побережье Балтийского моря.

- В Калининграде хорошая погода и теплое море – это бонус за хорошее поведение. Так мы говорим туристам. Действительно, хорошая погода у нас – это дело случая. Зато если уж повезло с погодой, то не забудете ее никогда, - сказал министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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