Стало известно, когда в Калининградской области могут ввести туристический сбор

13 Июль 2020 2020-07-13T10:23:49+03:00

Туристический сбор – это отпугивающий момент для приезжающих к нам на отдых. Фото: Александр КАТЕРУША

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Сейчас не самое удачное время, чтобы вводить туристический сбор в Калининградской области. Так считает министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- В перспективе трех-четырех лет нужно вернуться к этому вопросу, но точно не сейчас. Или же это должно быть общее, федеральное решение, - сказал он в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

По мнению министра, туристический сбор – это отпугивающий момент для приезжающих на отдых. Ведь все отражается на чеке.

- Если введем такой сбор, то будем сложно конкурировать с другими регионами, где такого сбора нет. В Ставрополье и ряде других регионов есть такой сбор. Эксперимент не признан абсолютно удачным. Все относительно, - заключил Ермак.

ИСТОЧНИК KP.RU