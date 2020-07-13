Стало известно, когда в Калининградской области могут ввести туристический сбор
Сейчас не самое удачное время, чтобы вводить туристический сбор в Калининградской области. Так считает министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.
- В перспективе трех-четырех лет нужно вернуться к этому вопросу, но точно не сейчас. Или же это должно быть общее, федеральное решение, - сказал он в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».
По мнению министра, туристический сбор – это отпугивающий момент для приезжающих на отдых. Ведь все отражается на чеке.
- Если введем такой сбор, то будем сложно конкурировать с другими регионами, где такого сбора нет. В Ставрополье и ряде других регионов есть такой сбор. Эксперимент не признан абсолютно удачным. Все относительно, - заключил Ермак.
ИСТОЧНИК KP.RU