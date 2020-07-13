Министр: В Калининградской области внимание туристов привлекают руины

13 Июль 2020 2020-07-13T10:22:49+03:00

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Туристам, которые приезжают на отдых в Калининградскую область, интересны, в том числе и руинированные памятники истории. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Замки и кирхи – один из самых главных интересов с точки зрения туриста. Причем не обязательно, чтобы это было уже готовое и красивое сооружение. Часто привлекают внимание и руины, особенно, когда экскурсовод талантливо и очень хорошо рассказывает, - говорит министр.

По его словам, представить, как выглядел тот или иной замок или кирха, помогает 3-В дополненная реальность. Так, существует приложение, позволяющее «воссоздать» сооружения. На примере Гердуэна новый формат тестируется.

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- Это приложение мы пока активно не популяризируем. Показываем через экскурсоводов, - сказал Андрей Ермак.

В эфире один радиослушателей задал министру вопрос о недавнем пожаре в замке Лабиау. Мол, почему так плохо у нас смотрят за историческими памятниками?

- Замок Лабиау находится в собственности РПЦ на сегодняшний момент, там есть, насколько я знаю, пользователи. И это вопрос в первую очередь, к ним: кто и что недосмотрел и по какой причине, - отвечает Андрей Ермак. - Действительно, объект знаковый и бы рассчитываем, что он будет восстановлен в перспективе пяти лет. Он находится в интересном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU