2020-07-13T10:25:34+03:00
Происшествия

На берегу моря обнаружили мертвую калининградку в купальнике

На тело женщины минувшей ночью наткнулись отдыхающие в Светлогорске
Игорь ОРЕХОВ
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Несчастливое 13-е число начало проявлять себя еще глубокой ночью. В 3:00 по местному времени в полицию поступило сообщение от отдыхающих в Светлогорске. На берегу моря они обнаружили бездыханное тело женщины в купальнике.

На место происшествия выезжал сотрудник Светлогорского межрайонного следственного отдела регионального Управления СКР. Как сообщила официальный представитель правоохранительного ведомства Наталья Гацко, в ходе осмотра видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было. Зато удалось установить личность погибшей – ею оказалась 33-летняя калининградка.

Обстоятельства гибели и причины смерти гражданки будут установлены в ходе начавшейся доследственной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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