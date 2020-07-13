2020-07-13T11:18:38+03:00
Политика

«Калининградские поляки» выбирали президента Польши

Сторонников у Рафаэля Тшасковского оказалось больше, чем у Анджея Дуды
Игорь ОРЕХОВ
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В состоявшихся выборах президента Польши приняли участие и поляки, проживающие в самом западном регионе Российской Федерации. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде. Причем голосование в нашем городе закончилось в то же время, что и в соседней стране.

Итак, из «калининградских поляков» электорально активными оказались 44 человека. Из них 26 отдали свои голоса Рафаэлю Тшасковскому, а 18 предпочли Анджея Дуду.

Что касается РФ в целом, в выборах польского президента приняли участие более 500 человек, которые в основном поддержали Тшасковского. Однако, как стало известно, по предварительным данным, победу, пусть и с минимальным перевесом, одержал действующий президент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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