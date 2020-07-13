«Калининградские поляки» выбирали президента Польши
В состоявшихся выборах президента Польши приняли участие и поляки, проживающие в самом западном регионе Российской Федерации. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде. Причем голосование в нашем городе закончилось в то же время, что и в соседней стране.
Итак, из «калининградских поляков» электорально активными оказались 44 человека. Из них 26 отдали свои голоса Рафаэлю Тшасковскому, а 18 предпочли Анджея Дуду.
Что касается РФ в целом, в выборах польского президента приняли участие более 500 человек, которые в основном поддержали Тшасковского. Однако, как стало известно, по предварительным данным, победу, пусть и с минимальным перевесом, одержал действующий президент.
ИСТОЧНИК KP.RU