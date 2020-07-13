В Калининграде бухгалтер перевела мошенникам 460 тысяч рублей

13 Июль 2020 2020-07-13T11:13:37+03:00

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В Калининграде вновь отмечен случай телефонного мошенничества. Причем жертвой злоумышленников стала 39-летняя бухгалтер одной из организаций. Женщину «рапзвели» по стандартной схеме: позвонили на мобильник, представились сотрудниками службы безопасности банка и сообщили, что кто-то незаконно оформил на нее кредит.

- Для защиты от списания ежемесячных выплат по займу мошенники настоятельно потребовали от потерпевшей перевести деньги на «запасные счета», что женщина и сделала, перечислив через банкомат 460 тысяч рублей (личных сбережений) на банковские счета, привязанные к номерам мобильных телефонов преступников, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая.

К вечеру бухгалтер освободилась от телефонного гипноза, поняла, что к чему, и обратилась в полицию за помощью. Сейчас ведется розыск подозреваемых.

Во избежание подобных случаев полицейские предупреждают граждан! Телефонные мошенники часто представляются сотрудниками службы безопасности банка и под предлогом помощи в защите сбережений, либо просят назвать им данные банковских карт, либо перевести деньги на другие счета. Не верьте им! Настоящие сотрудники банков НИКОГДА не звонят клиентам и не просят выполнить подобные действия! При поступлении подобных звонков необходимо прервать общение и связаться с банком по телефонам, указанным на банковской карте, либо в договоре.

ИСТОЧНИК KP.RU