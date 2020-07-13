В Калининградской области коронавирусом заразились еще двое детей

13 Июль 2020 2020-07-13T11:23:08+03:00

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За последние сутки в Калининградской области выявили 12 случаев коронавирусной инфекции. Четыре человека не имеют симптомов – вирус обнаружили по результатам лабораторных обследований по контакту на работе (один человек), с заболевшими родственниками (два случая) и при оформлении на плановую госпитализацию в стационар (один). Восемь заболевших выявили при лабораторном обследовании при обращении за медицинской помощью с клиническими симптомами, в том числе у троих диагностирована пневмония.

Как сообщили в оперативном штабе, среди инфицированных - двое детей в возрасте 11 и 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU