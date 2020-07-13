2020-07-13T11:53:43+03:00
Общество

Министр туризма: Двухъярусный мост в Калининграде должен стать музейным экспонатом

Андрей Ермак высказался за сохранение объекта «в любом случае»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак считает, что двухъярусный мост в Калининграде нужно «в любом случае сохранить».

- Мы за сохранение моста. Не важно, или как музейный экспонат, или, если есть там какая-то техническая возможность, то на том месте, на котором он есть, - сказал он в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда». - Но если с точки зрения развития города и развития транспортной инфраструктуры, его сохранение в том месте невозможно в качестве экспоната под открытым небом, либо в качестве пешеходного моста, то он, безусловно, должен стать музейным экспонатом либо Музея мирового океана, либо какого-то другого нашего музея. Так, чтобы люди могли бы познакомиться с его историей и увидеть его.

Ермак: Калининград выступает в лиге интеллектуального туризма, нежели пляжного отдыха

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Ранее за демонтаж уникального исторического моста высказался вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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