Роспотребнадзор назвал 5 муниципалитетов Калининградской области, в которых выявили COVID-19
На Калининград пришлась примерно половина случаев
.Фото: Светлана Макеева
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За минувшие сутки в Калининградской области выявили еще 12 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, география выявления инфицированных выглядит так:
Калининград - 7 случаев
Правдинский городской округ - 2 случая
Гурьевский городской округ - 1
Светловский городской округ - 1
Черняховский городской округ - 1
ИСТОЧНИК KP.RU