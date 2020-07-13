2020-07-13T13:10:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор назвал 5 муниципалитетов Калининградской области, в которых выявили COVID-19

На Калининград пришлась примерно половина случаев
Николай Литвинов
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..Фото: Светлана Макеева
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За минувшие сутки в Калининградской области выявили еще 12 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, география выявления инфицированных выглядит так:

Калининград - 7 случаев

Правдинский городской округ - 2 случая

Гурьевский городской округ - 1

Светловский городской округ - 1

Черняховский городской округ - 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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