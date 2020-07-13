Купание на Куршской косе назвали опасным из-за немецких бун довоенной постройки
Немецкие старые буны длиной около 100 метров находятся на 2-м километре побережья Балтийского моря на территории национального парка «Куршская коса». Как уточнили в пресс-службе нацпарка, это участок между Зеленоградском и КПП.
Всего насчитали 12 металлических шпунтовых волнорезов довоенной постройки. Расположены они на расстоянии 90-95 см друг от друга. Три буны видны при любой погоде, остальные девять – только при низком уровне моря.
«Заходить в море на данном участке строжайшим образом запрещается. Территория парка предназначена для экологического и познавательного туризма, а не для пляжного отдыха, купание на Куршской косе нельзя считать безопасным», - сообщили в национальном парке.
ИСТОЧНИК KP.RU