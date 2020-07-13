2020-07-13T14:11:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Госпитализация приостановлена: в Калининградской областной больнице заразился анестезиолог, контактировавший с пациентами

В больнице проводится эпидемиологическое расследование
Иван МАРКОВ
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..Фото: Артем КИЛЬКИН
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О заболевшем враче Калининградской ОКБ рассказал на брифинге министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко. По словам главы минздрава, заразился анестезиолог-реаниматолог, который контактировал с пациентами. Где именно подцепил короновариус сам доктор - неизвестно.

- Областная больница закрыта на плановый прием, - пояснил Кравченко. - Это связано с тем, что у одного из медработников выявлена коронавирусная инфекция. У выявленного доктора достаточно большое количество контактов с медработниками по роду профессиональной деятельности. Мы просто перестраховываемся и приостановили на несколько дней плановую госпитализацию и разграничили потоки. Сейчас разберемся, и к концу недели, я думаю, вопрос будет решен.

Кравченко добавил, что сейчас проводится эпидемиологическое расследование с целью установления источника заражения.

Напомним, в конце апреля в областной больнице произошла вспышка коронавируса, из-за чего в учреждении вводился режим обсервации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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