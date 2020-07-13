Под Калининградом открыли памятную доску основателю современного пятиборья в регионе
На конно-спортивной базе в поселке Свободное открыли мемориальную доску основателю современного пятиборья в Калининградской области Евгению Попову. Мероприятие приурочили к дню рождения заслуженного работника физкутуры – 11 июля ему исполнилось бы 85 лет.
Об этом «Комсомолке» рассказали в Федерации современного пятиборья.
Право открыть мемориальную доску предоставили призерам российских и международных соревнований пятиборцам Денису Брайко и Всеволоду Стегниенко.
На открытии мемориальной доски присутствовали вдова тренера, его дети, внуки и правнуки, представители власти и регионального спорта, а также ученики.
ИСТОЧНИК KP.RU