Под Калининградом открыли памятную доску основателю современного пятиборья в регионе

13 Июль 2020 2020-07-13T13:34:36+03:00

11 июля тренеру исполнилось бы 85 лет. Фото: Предоставлено организаторами

Мемориал появился на конно-спортивной базе в поселке Свободное

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На конно-спортивной базе в поселке Свободное открыли мемориальную доску основателю современного пятиборья в Калининградской области Евгению Попову. Мероприятие приурочили к дню рождения заслуженного работника физкутуры – 11 июля ему исполнилось бы 85 лет.

Об этом «Комсомолке» рассказали в Федерации современного пятиборья.

Право открыть мемориальную доску предоставили призерам российских и международных соревнований пятиборцам Денису Брайко и Всеволоду Стегниенко.

На открытии мемориальной доски присутствовали вдова тренера, его дети, внуки и правнуки, представители власти и регионального спорта, а также ученики.

ИСТОЧНИК KP.RU