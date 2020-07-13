Почему погибла группа Дятлова: прокуратура поставила точку в загадочном деле
Инициированная «Комсомолкой» прокурорская проверка по делу гибели группы Дятлова в 1959 году завершена. Экспертиза показала, что туристы стали жертвой схода лавины. Как сообщила «Комсомольская правда», итоги расследования накануне на пресс-конференции озвучил эксперт-юрист Андрей Курьяков.
Напомним, в 1959 год студенты Уральского политехнического университета организовали поход по северу Свердловской области. Во время экспедиции вся группа погибла при странных обстоятельствах. Потребовался 61 год, чтобы окончательно выяснить причину трагедии.
Версию о том, что причиной смерти мог стать ураган, опровергли микроклиматологи. Вариант с аномальной сейсмической активность также оказался неверным. В свою очередь, Курьяков заявил, что версия о сходе лавины подтверждается полностью, хотя виновата не только лавина.
Экспертиза установила, на момент экспедиции в тех местах бушевали северо-западные и юго-западные ветра со снегом. С вершины горы пошла лавина, которая накрыла палатку. Туристы попытались спастись бегством.
- Спасаясь, туристы отбежали на 50 метров, но видимость в 6-10 метров не дала возможности позже отыскать палатку, - сказал Курьяков.
После этого туристы разожги костер, однако в условиях сорокаградусного мороза это их не спасло. От переохлаждения и травм при сходе лавины погибли все члены группы.
ИСТОЧНИК KP.RU