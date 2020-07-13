На улице Дзержинского в Калининграде «Ниссан» сбил годовалую девочку

13 Июль 2020 2020-07-13T13:54:21+03:00

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ДТП произошло в воскресенье днем во дворе дома № 96 по улице Дзержинского в Калининграде. «Ниссан», которым управлял 21-летний водитель, совершил наезд на годовалую девочку.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. Девочка получила травмы и была доставлена к врачам. Подробностей о ее состоянии пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU