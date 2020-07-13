2020-07-13T14:11:35+03:00
Происшествия

Двое саратовцев пытались убить калининградца за неоказание интимных услуг его подругой

От верной смерти горожанина спас проезжавший ранним утром по улице Чайковского автомобилист
Игорь ОРЕХОВ
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Около 05:00 по местному времени 11 июля на улице Чайковского в Калининграде занималась утренняя заря. Двое мужчин зверски избивали третьего. Свидетелем жутковатой сцены оказался проезжавший мимо автолюбитель. Заодно он стал спасителем 50-летнего жителя областного центра. Завидев автомобиль, нападавшие поспешили скрыться, успев полоснуть свою жертву ножом по шее.

К счастью, пострадавший выжил – его госпитализировали в одно из лечебных учреждений. Следственный отдел по Центральному району регионального Управления СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

- В кратчайшие сроки, благодаря грамотным и слаженным действиям следователей СКР и оперативников Управления угрозыска УМВД России по Калининградской области была установлена возможная причастность к совершению указанного преступления двух жителей Саратовской области 22-х и 27-ми лет, приехавших в нашу область на заработки, - сообщила официальный представитель областного СУ СКР Наталья Гацко. – Оба они задержаны, допрошены, дали признательные показания, которые подтвердили и в ходе проверки на месте.

Оказалось, подруга избитого подрядилась (не бесплатно, естественно) оказать интимные услуги гастарбайтерам. А когда получила аванс, вдруг передумала. Претензии несостоявшиеся клиенты предъявили ее покровителю. Теперь необслуженным саратовцам инкриминируют статью Уголовного кодекса РФ «Покушение на убийство».

mvd39mvd39
Нападение на Чайковского
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ИСТОЧНИК KP.RU

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