2020-07-13T14:20:55+03:00
Общество

В Калининграде собирают деньги для школьницы с неизвестной кожной болезнью

Деньги нужны на дорогу до Москвы и обратно, лекарства и проживание
Екатерина КРЕЙДЕР
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До заболевания Оля была активным ребенком: выступала на сцене и писала стихи.До заболевания Оля была активным ребенком: выступала на сцене и писала стихи.Фото: Фонд "Берег надежды"
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Все началось с маленького волдыря на ноге, который больше напоминал обычную мозоль. Спустя время, волдыри начали распространяться на ступни и ладони. Оле Шумель (так зовут школьницу) стало тяжело передвигаться и делать любую работу руками. Калининградские медики предположили, что это может быть редкая форма кожного заболевания. Теперь Олю необходимо отправить в Национальный медицинский центр исследования здоровья детей Минздрава РФ.

Обследование в клинике проведут за счет бюджета, но нужны деньги на дорогу до Москвы и обратно, лекарства и проживание. Требуемая сумма – 50 тысяч рублей. Сбор средств объявил фонд «Берег Надежды».

- Антигистаминные препараты не помогали, постепенно пораженными оказались ноги и руки. Волдыри лопались, кровоточили и гнили, кожа слезала, покрывалась струпьями, — поделилась мама девочки Неждана. - До заболевания Оля была активным ребенком: выступала на сцене и писала стихи. Сейчас все ее увлечения оказались под запретом.

Родители Оли в разводе. Мать девочки работает шлифовщицей на мебельной фабрике, живут с дочерью в съемной квартире в Калининграде. Отец изредка выплачивает небольшие алименты, поэтому средств на лечение в Москве не хватает. Семья очень нуждается в помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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