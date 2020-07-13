Часть улицы Юбилейной в Калининграде закроют на месяц
До 27 августа планируют ремонтировать проезжую часть
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде с 27 июля по 27 августа будет закрыто сквозное движение транспорта на участке внутриквартального проезда между домами № 6 и № 10 по улице Юбилейной (это район улицы Гагарина). Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что проезд закрывается «для обеспечения безопасности дорожного движения при производстве ремонтных работ проезжей части».
Перед началом ремонта будут установлены ограждения и дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU