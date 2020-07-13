Александр Кравченко: Мы с содроганием ждем открытия кафе и ресторанов в Калининграде

13 Июль 2020 2020-07-13T15:03:34+03:00

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В понедельник во время очередного брифинга у министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко журналисты спросили, когда жителям и туристам ждать открытия кафе и ресторанов.

- Это не наши полномочия, а управления Роспотребнадзора, - заявил Кравченко. – Они мониторят показатели, которые прописаны в методических рекомендациях. Когда мы перейдем третий этап, тогда будет решен вопрос об открытии массовых мероприятий и ресторанов. Мы с содроганием этого момента ждем, потому что после этого есть некая вероятность, что число заболевших вырастет.

Далее министр отметил, что прогнозировать сценарий дальнейшего протекания заболевания сложно, но сейчас число заболевших держится на стабильном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU