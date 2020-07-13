2020-07-13T15:07:34+03:00
Туризм

После снятия ограничений в Калининград прилетела 21 тысяча человек

Пассажиропоток аэропорта «Храброво» вырос в три раза
Николай Литвинов
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Как сообщили в пресс-службе «Храброво», в июне пассажиропоток аэропорта составил 84 658 пассажиров (-61,9% по сравнению с показателями июня 2019 года). В область прибыли 45 182 пассажира, вылетели – 39 476.

- По сравнению с маем 2020 года количество пассажиров в июне (как на прилет, так и на вылет) увеличилось в три раза. Количество самолетовылетов в июне по сравнению с маем также выросло почти в два раза - до 497, - отметили в «Храброво».

После снятия ограничений для прилетающих, с 22 по 30 июня пассажиропоток калининградского аэропорта составил 38 891 человек. Прибыли в аэропорт «Храброво» 21 523 человека (47,6% от общего числа прилетевших в июне). Отправлены – 17 368 пассажиров (44% от общего числа вылетевших).

ИСТОЧНИК KP.RU

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