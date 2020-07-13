В Светлом в результате аварии пострадала женщина-водитель
Машина выехала на встречную полосу и врезалась в дерево.
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В Светлом в результате автомобильной аварии пострадала 51-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД
ДТП произошло в ночь на 13 июля на трассе Калининград-Балтийск. На пути в Калининград водитель «Мицубиши» не справилась с управлением при обгоне, автомобиль вынесло на лесополосу, после чего он въехал в дерево. Калининградка госпитализирована с травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU