В Светлом в результате аварии пострадала женщина-водитель.

13 Июль 2020 2020-07-13T16:27:45+03:00

Машина выехала на встречную полосу и врезалась в дерево.

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В Светлом в результате автомобильной аварии пострадала 51-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД

ДТП произошло в ночь на 13 июля на трассе Калининград-Балтийск. На пути в Калининград водитель «Мицубиши» не справилась с управлением при обгоне, автомобиль вынесло на лесополосу, после чего он въехал в дерево. Калининградка госпитализирована с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU