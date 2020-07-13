Названы места, где установят камеры фиксации нарушений в Калининградской области

13 Июль 2020 2020-07-13T16:35:32+03:00

Всего будут оборудованы 10 точек

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С 14 по 20 июля в области установят 10 передвижных комплексов фотовидеофиксации, сообщает пресс-служба учреждения «Безопасный город». Камеры появятся:

- на 29-м километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

- на 29-м километре автодороги «Калининград – Балтийск».

- на 46-м километре автодороги «Калининград – Балтийск».

- на 32-м километре автодороги «Калининград – Балтийск».

- на 62-м километре автодороги «Советск – Гусев».

- на 2-м километре автодороги «Ижевское – Светлый».

- в пос. Сосновка, автодорога «Приморское полукольцо с подъездом к г. Зеленоградску».

- на 51-м километре автодороги «Гвардейск – Советск – госграница с Литовской республикой».

- на 23 километре автодороги «Калининград – Крылово через Правдинск».

- на привокзальной площади аэропорта «Храброво».

Стоит отметить, что установка предупреждающих табличек «Фотовидеофиксация», не требуется. Ее отсутствие не является причиной для отмены наложения административного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU