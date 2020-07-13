В лесу под Славском нашли авиабомбу времен войны
Опасный боеприпас уничтожили на полигоне
Уничтожение бомбы прошло в штатном режиме.Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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На территории Славского района в лесу возле поселка Октябрьское обнаружили авиационную бомбу. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, речь идет о фугасной авиационной бомбе SC-250 времен Великой Отечественной войны.
13 июля силами группы разминирования «Невский СЦ МЧС России» бомба была уничтожена на Правдинском общевойсковом полигоне.
Уничтожение бомбы прошло в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU