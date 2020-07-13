2020-07-13T16:53:49+03:00
Происшествия

В лесу под Славском нашли авиабомбу времен войны

Опасный боеприпас уничтожили на полигоне
Александр КАТЕРУША
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Уничтожение бомбы прошло в штатном режиме.Уничтожение бомбы прошло в штатном режиме.Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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На территории Славского района в лесу возле поселка Октябрьское обнаружили авиационную бомбу. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, речь идет о фугасной авиационной бомбе SC-250 времен Великой Отечественной войны.

13 июля силами группы разминирования «Невский СЦ МЧС России» бомба была уничтожена на Правдинском общевойсковом полигоне.

Уничтожение бомбы прошло в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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