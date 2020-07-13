СК: В Калининградской области экс-начальник отдела опеки украла у пенсионерки 1 млн.

13 Июль 2020 2020-07-13T16:55:41+03:00

Эту сумму удалось вывести за несколько месяцев

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В присвоении чужого имущества подозревается экс-начальник отдела опеки и попечительства по Славскому району. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведённых областным УФСБ и отделом экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Советский».

Как сообщает региональное Следственное управление СК, 39-летняя подозреваемая являлась опекуном и материально-ответственным лицом 73-летней жительницы поселка Большаково, (Славский район). За ней закреплялось право распоряжаться денежными средствами пожилой женщины. Следствие полагает, что экс-начальник отдела опеки, в период с декабря 2019-го по март 2020-го года переводила деньги с расчетного счета потерпевшей на свои расчетные счета. Общая сумма присвоенных средств составляет 1 млн рублей..

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU