2020-07-13T17:03:10+03:00
Туризм

Андрей Ермак: Загрузка отелей на побережье в Калининградской области – на уровне ЧМ-2018

Министр по туризму рассказал, что до конца августа почти все номера в гостиницах у моря проданы
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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О начале туристического сезона в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. По его словам загрузка отелей на побережье Калининградской области составляет 97-98%.

- К нам активно поехали. Это видно и по загрузке отелей, и по росту цен на жилье на частном рынке. По прибрежным отелям у нас июль-август практически весь продан, 97-98 процентов – загрузка на уровне Чемпионата мира по футболу 2018 года. Насколько этот тренд сохранится в сентябре и октябре, будем смотреть, - сказал Андрей Ермак.

Ермак: Калининград выступает в лиге интеллектуального туризма, нежели пляжного отдыха

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Министр отметил, что в этом году конкурентами Калининградской области выступают Крым и Сочи.

- Люди в основном едут к морю. Когда возможности поехать в Турцию, в Грецию, в Испанию не стало, естественно, люди начали искать варианты, где можно отдохнуть у моря. Здесь вариантов не так много. Это Крым, курорты Краснодарского края и мы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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