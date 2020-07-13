Лицом «Куршской косы» выбрали студентку из Тамбова

13 Июль 2020 2020-07-13T17:54:13+03:00

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Студентка МГИМО Виктория Кольтинова из Тамбова стала победителем конкурса для молодых лидеров «Амбассадоры особо охраняемых природных территорий». 20-летнюю девушку сам парк выбрали из числа семи претендентов, которые представляли Москву, Питер, Симферополь, Иркутск, Казань и другие города. Калининградцев среди них не было.

- Нам показалось, что она больше других участников замотивирована, владеет иностранным языком… Виктория скоро приедет к нам в регион, будет жить в Зеленоградске. Она будет погружаться в специфику, будет узнавать, для чего создан нацпарк, что такое заповедная система, - говорят «Комсомолке» в пресс-службе нацпарка и отмечают, что сам парк не несет никакой финансовой нагрузки. Расходы берут частично организаторы, частично – победительница.

На этапе объявления победителей конкурс не завершается. Финалисты вместе с наставниками из территорий-партнеров конкурса начинают проектно-образовательную программу, которая продлится до июня 2021 года.

Для участия в конкурсе кандидатам было предложено выбрать одну особо охраняемую природную территорию и записать видеообращение с рассказом о себе и о том, почему их интересует заповедное дело.

На каких мероприятиях и площадках 20-летняя девушка будет представлять Куршскую косу и рассказывать о ней - пока неизвестно.

Конкурс был объявлен в рамках Всероссийского фестиваля в области экологии и устойчивого развития «ВузЭкоФест».

Амбассадор – посланец бренда, лицо, призванное официально представлять территорию в позитивном ключе на различных общественных площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU