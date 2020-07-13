В Калининграде злоумышленник похитил вещи уснувшего горожанина

13 Июль 2020 2020-07-13T17:59:33+03:00

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Инцидент произошел в сквере на улице Тургенева. Пока пострадавший спал на лавочке, злоумышленник выкрал сумку и мобильный телефон. На момент поимки преступника вещи он успел сбыть, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 25-летний житель Калининграда.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 «Кража». Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU