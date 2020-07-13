2020-07-13T18:16:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Калининградский министр здравоохранения рассказал, когда появится вакцина от коронавируса

По словам Александра Кравченко запустить производство могут уже этой осенью
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Александр Кравченко на брифингеАлександр Кравченко на брифингеФото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко уже сообщал ранее, что на создание вакцины от коронавируса может уйти от года до двух лет. Тем не менее журналисты попросили чиновника еще раз рассказать, что ему известно о сроках ее изготовления. Министр ответил, что уже этой осенью можно рассчитывать на появление вакцины, так как именно для этой инфекции она будет выработана в минимально возможные сроки.

- Мы все, скрестив пальцы, ждем, когда полностью закончатся клинические испытания, и будет доказана эффективность какой-нибудь из вакцин и будет начато промышленное производство этой вакцины, - добавил министр. - Объективно все сегодня понимают, что проблему коронавируса можно будет назвать взятой под контроль только после того, когда появится эффективная вакцина, и мы этой вакциной охватим какой-то процент населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Зеленоградске построили новую двухуровневую парковку
Калининградский министр здравоохранения рассказал, когда появится вакцина от коронавируса
В Калининграде злоумышленник похитил вещи уснувшего горожанина
Лицом «Куршской косы» выбрали студентку из Тамбова
Андрей Ермак: Загрузка отелей на побережье в Калининградской области – на уровне ЧМ-2018
СК: В Калининградской области экс-начальник отдела опеки украла у пенсионерки 1 млн.
В лесу под Славском нашли авиабомбу времен войны
Названы места, где установят камеры фиксации нарушений в Калининградской области
В Светлом в результате аварии пострадала женщина-водитель
После снятия ограничений в Калининград прилетела 21 тысяча человек
Александр Кравченко: Мы с содроганием ждем открытия кафе и ресторанов в Калининграде
Часть улицы Юбилейной в Калининграде закроют на месяц
В Калининграде собирают деньги для школьницы с неизвестной кожной болезнью
Двое саратовцев пытались убить калининградца за неоказание интимных услуг его подругой
На улице Дзержинского в Калининграде «Ниссан» сбил годовалую девочку
Почему погибла группа Дятлова: прокуратура поставила точку в загадочном деле
Под Калининградом открыли памятную доску основателю современного пятиборья в регионе
Госпитализация приостановлена: в Калининградской областной больнице заразился анестезиолог, контактировавший с пациентами
Купание на Куршской косе назвали опасным из-за немецких бун довоенной постройки
«Ростелеком» расширил линейку решений для кибербезопасности
Роспотребнадзор назвал 5 муниципалитетов Калининградской области, в которых выявили COVID-19
Tele2 организует виртуальное путешествие по городам России
Министр туризма: Двухъярусный мост в Калининграде должен стать музейным экспонатом
В Калининградской области коронавирусом заразились еще двое детей
В Калининграде бухгалтер перевела мошенникам 460 тысяч рублей
«Калининградские поляки» выбирали президента Польши
На берегу моря обнаружили мертвую калининградку в купальнике
Министр: В Калининградской области внимание туристов привлекают руины