Калининградский министр здравоохранения рассказал, когда появится вакцина от коронавируса

13 Июль 2020 2020-07-13T18:16:16+03:00

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Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко уже сообщал ранее, что на создание вакцины от коронавируса может уйти от года до двух лет. Тем не менее журналисты попросили чиновника еще раз рассказать, что ему известно о сроках ее изготовления. Министр ответил, что уже этой осенью можно рассчитывать на появление вакцины, так как именно для этой инфекции она будет выработана в минимально возможные сроки.

- Мы все, скрестив пальцы, ждем, когда полностью закончатся клинические испытания, и будет доказана эффективность какой-нибудь из вакцин и будет начато промышленное производство этой вакцины, - добавил министр. - Объективно все сегодня понимают, что проблему коронавируса можно будет назвать взятой под контроль только после того, когда появится эффективная вакцина, и мы этой вакциной охватим какой-то процент населения.

ИСТОЧНИК KP.RU