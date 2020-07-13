В Зеленоградске построили новую двухуровневую парковку

13 Июль 2020 2020-07-13T18:02:23+03:00

Въезд на нее будет платным

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В Зеленоградске завершили строительство новой парковки для автомобилей. Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградска.

Паркинг расположен на улице Тургенева.

«На минувшей неделе инвестор проекта направил в правительство Калининградской области документы для ввода объекта в эксплуатацию», - отметили в местной администрации.

Двухуровневая парковка рассчитана на 150 мест. Паркинг будет платным, однако, тариф не называют.

ИСТОЧНИК KP.RU