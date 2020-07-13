В Зеленоградске построили новую двухуровневую парковку
Въезд на нее будет платным
Двухуровневая парковка рассчитана на 150 мест.Фото: Администрация Зеленоградска
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В Зеленоградске завершили строительство новой парковки для автомобилей. Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградска.
Паркинг расположен на улице Тургенева.
«На минувшей неделе инвестор проекта направил в правительство Калининградской области документы для ввода объекта в эксплуатацию», - отметили в местной администрации.
Двухуровневая парковка рассчитана на 150 мест. Паркинг будет платным, однако, тариф не называют.
ИСТОЧНИК KP.RU