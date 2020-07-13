"Верните деньги за путевку!" Калининградец угрожал облить кислотой сотрудницу турфирмы

13 Июль 2020 2020-07-13T20:55:01+03:00

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Опасный инцидент произошел в офисе туристической компании на Ленинском проспекте. Туда пришел один из клиентов, держа в руках банку, якобы наполненную кислотою.

Мужчина угрожал сотрудникам и требовал вернуть деньги за путевку. 27-летняя работница фирмы быстро среагировала и успела нажать "тревожную кнопку". Как сообщает пресс-служба областного УМВД, мужчине удалось скрыться до приезда группы немедленного реагирования, но сотрудники полиции быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 58-летний ранее не судимый, житель Калининграда.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством», санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU