"Верните деньги за путевку!" Калининградец угрожал облить кислотой сотрудницу турфирмы
Опасный инцидент произошел в офисе туристической компании на Ленинском проспекте. Туда пришел один из клиентов, держа в руках банку, якобы наполненную кислотою.
Мужчина угрожал сотрудникам и требовал вернуть деньги за путевку. 27-летняя работница фирмы быстро среагировала и успела нажать "тревожную кнопку". Как сообщает пресс-служба областного УМВД, мужчине удалось скрыться до приезда группы немедленного реагирования, но сотрудники полиции быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 58-летний ранее не судимый, житель Калининграда.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством», санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU